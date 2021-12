Léo Santana grava clipe amordaçado por mulheres

Líder da banda Parangolé, o cantor Léo Santana iniciou esta semana a gravação do seu mais novo videoclipe. Em imagens postadas em seu Instagram, o baiano antecipou algumas cenas que o público poderá conferir em breve.

"Mais uma do clipe "Me Domina" gravado no RJ!! ME DOMINA MULHERES VAI rs. #EstiloLS #umanovahistoria #meDOMINA", escreveu, após postar uma foto que o mostra amarrado em uma cadeira.

A produção do clipe, que está sendo gravado no Rio de Janeiro, fica por conta da cantora Preta Gil. Ela também aparece nas imagens postadas pelo vocalista do Parangolé. A ex-BBB Lia Khey participa do clipe.

