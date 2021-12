Léo Santana finaliza tatoo iniciada nos EUA em Salvador

Iniciada em Miami, nos Estados Unidos, a tatuagem do vocalista do Parangolé foi concluída em Salvador, nesta segunda-feira (10). Assim como aconteceu lá fora, o cantor fez questão de fotografar e mostrar o resultado nas redes sociais.

Nas imagens, Léo Santana aparece visivelmente com dor, uma vez que ele escolheu a área do pescoço para fazer o desenho de beijos e bocas. "Na verdade, faltavam alguns detalhes, alguns traços para iluminar e definir melhor as bocas e beijos. Agora, sim, ficou do jeitinho que eu queria", disse o cantor.

