Léo Santana faz tatoo extravagante no pescoço

O vocalista da banda Parangolé voltará dos Estados Unidos com novidades, mas no corpo. Ele resolveu fazer uma tatuagem no pescoço, por sinal, duvidosa. Isso porque Léo Santana optou por um desenho de marca de beijos (ou bocas, não dá para entender direito).

Essa é a terceira tatoo do rapaz. Depois de comer muita dor (olha a cara dele!) lá fora, o cantor retorna a Salvador nesta sexta-feira (31) para a gravação do clip da sua nova música "A dança do arrocha".

E vocês, o que acharam da tatoo de Léo Santana? Comente!

adblock ativo