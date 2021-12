Léo Santana fala sobre uso de anabolizante: nunca me fez mal

O cantor Léo Santana, que está em carreira solo, admitiu mais uma vez que já tomou anabolizantes para ganhar massa muscular quando mais jovem. "Não tenho vergonha de admitir que tomei anabolizante... e nunca me faz mal. Hoje, não topo mais", afirmou ele, em entrevista ao programa Bahia Esporte (TV Bahia).

Ele, no entanto, pediu que as pessoas não se mirem em sua experiência e que busquem meios mais saudáveis para conseguir o corpo ideal e com indicação médica. "Não é porque não me fez mal, que indico (o uso de anabolizante). É bom é se cuidar, ser saudável", disse.

Assim como Léo Santana, quem contou que fez uso de anabolizante foi o cantor Netinho. Ele, inclusive, deve complicações devido ao uso da substância que quase custou sua vida.

