Léo Santana está namorando uma gringa

As férias foram proveitosas para Léo Santana, da banda Parangolé. A ida do cantor para Miami, nos Estados Unidos, rendeu o início de um relacionamento com uma americana Chelsea Rae. Segundo o jornal Extra, a nova namorada do cantor trabalha com marketing esportivo em uma empresa dos Estados Unidos e mora em Michigan.

No Twitter, Léo Parangolé postou na quinta-feira, 4, "my (minha) @cwestenburg [o perfil da namorada no Twitter]" com um coração e colocou a foto da namorada - que é uma gata. Resta saber como vai ser o relacionamento dos dois morando tão longe um do outro. Que sejam felizes!

adblock ativo