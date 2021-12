Léo Santana embarca de férias para os Estados Unidos

As cidades norte-americanas viram o point preferido dos artistas baianos para descansar. Depois de Márcio Victor, do Psirico, e de Tomate, agora é a vez de Léo Santana, do Parangolé, embarcar para lá. Pelo Twitter, o cantor falou de sua viagem para os fãs: "Miami-Orlando-Flórida aí vamos nós rsrs @edermix @nenelcapinan".

Da última vez que esteve no por lá, o líder da banda de pagode inovou o visual, ganhando uns trejeitos de rapper norte-americano no figurino. O que será que pode vir agora? Vamos esperar para conferir.

Falando nos Estados Unidos, no início de setembro acontecerá o Brazilian Day, festa realizada para os brasileiros que moram no país. Vários baianos, como Edu Casanova, Magary Lord, Armandinho e Banda 5% animarão a galera.

adblock ativo