Léo Santana e Parangolé lançam nova música de trabalho

A música Nossa Cor, de Léo Santana e Parangolé, começa a ser tocada nesta terça-feira, 14, nas rádios em todo o país. A canção, divulgada antes da saída do cantor Léo Santana da banda de pagode, é uma composição do vocalista do Parangolé em parceria com o compositor Thor.

Na letra da música, o negro é destacado, mostrando a importância desta população, como pode ser visto no refrão: "... Léo Santana é Negro, Nelson Mandela é Negro, Tiaguinho é negro, Barack Obama é negro e se você não é negro se junte a nós que não tem preconceito... Aqui só tem negão, aqui só tem negão..."

Ouça a música

Nesta quarta, 15, os fãs da banda e de Léo Santana poderão ouvir a cansão ao vivo durante o ensaio do grupo, que ocorre na área verde do Wet'n Wild, na avenida Paralela, a partir das 21h. O show ainda contará com a participação dos cantores Ivete Sangalo, Márcio Vitor (banda Psirico) e Pablo, além da banda Nossa Cor.

