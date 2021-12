Léo Santana e Mari Antunes lançam o Bloco Papa nesta terça

Os cantores Léo Santana, vocalista do Parangolé, e Mari Antunes, da banda Babado Novo, estão juntos nesta terça-feira, 8, para falar do Bloco Papa no Carnaval de 2014. O encontro aconteceu às 12 horas em um restaurante de Salvador. Mari Antunes assumiu a Babado Novo em 2012 e estreou na festa baiana no ano passado. Já Léo Santana, que já pode ser considerado um veterano, terá a agenda cheia na folia de Momo. Além do Bloco Papa, o pagodeiro também será atração do bloco As Muquiranas.

