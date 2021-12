Léo Santana e Márcio Victor vão gravar DVD no Carnaval

Eles estarão no Carnaval, mas de olho em projetos para depois da festa de Momo. Márcio Victor, do Psirico, por exemplo, filmará o próprio desfile para compor um DVD documentário, que será lançado até dezembro. As filmagens seguirão até o fim do primeiro semestre. "Vamos contar a história da banda", disse.



Já Léo Santana gravará as imagens em Recife. Segundo ele, a cidade foi escolhida por conta dos fãs. "Os pernambucanos são carinhosos comigo", afirma ele, dizendo que parte do trabalho será gravada no dia 22, no final do Carnaval de Recife, que será realizado no Marco Zero. A outra será em cima de um trio, também por lá. O DVD será lançado no segundo semestre.



Apresentador global

Márcio Victor revelou, ainda, que apresentará, no segundo semestre, um programa quinzenal na Globo. O formato será igual ao do 'Sai do Chão', feito por ele no último dia 5.

