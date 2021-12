Léo Santana é chamado de "monstro" pela sua forma física

Os músculos do cantor Léo Santana não estão mais agradando a alguns de seus fãs. Depois de postar uma foto exibindo a forma física, com as veias exaltadas, durante malhação em uma academia, o pagodeiro dividiu as opiniões dos fãs em críticas e elogios.

"Eita monstro", disse uma seguidora. Outra fã escreveu "Afff.. gosto assim não...".

"Leo te amo mas ta ficando feio msm", continuou outra seguidora.

Apesar das críticas, houve quem aprovasse o visual musculoso de Léo. "E isso air treina pra fica grande. Sempre", disse um fã.

"O novo hulk", comparou outro seguidor.

Na legenda da foto, o cantor escreveu "Iai,ja treinou hj?! Avante big".

adblock ativo