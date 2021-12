Léo Santana e Alinne Rosa caem no arrocha

O cantor Léo Santana fez a segunda edição do Parango Privilege, no Zen Dining Music (Rio Vermelho), ganhar um toque especial na noite desta quarta-feira, 17. No comando da festa, o vocalista do Parangolé recebeu como convidados o carioca Ah! Mr. Dan e a cantora Alinne Rosa.

Os três se encontraram para cantar clássicos da MPB, entre eles canções de Tim Maia, Seu Jorge e Thiaguinho. "Este é um projeto é um sonho antigo que sempre tive vontade de fazer. Porém, devido à agenda do Parangolé, nunca conseguia conciliar as datas. Surgiu a oportunidade e abracei de imediato a ideia como forma de apresentar ao público uma outra vertente musical que tanto me inspira", disse Léo Santana.

Um dos pontos altos do evento foi quando Alinne e Léo caíram no arrocha, causando euforia do público. Os jogadores Junior e Mancini, do Bahia, também estiveram na festa.

