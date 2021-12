Léo Santana curte noite em boate chique no Rio

O cantor do Parangolé, Léo Santana, resolveu curtir a noite carioca nesta quinta-feira (23). O local escolhido foi uma boate chique que pertence ao ator Luciano Szafir, pai da filha de Xuxa. Junto com Léo, outras celebridades, como Júlia, filha da atriz Debora Bloch com o apresentador francês Olivier Anquier.

adblock ativo