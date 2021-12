Léo santana aposta em seu 'eu' fashion

Léo Santana já disse: sairá fantasiado dele mesmo no Carnaval. A exceção ficará para a terça-feira, quando puxará o bloco As Muquiranas, no Campo Grande. Todo o figurino do artista foi confeccionado pelo estilista Fer Charlois, mas Léo deu sugestões para todas as peças. A Chame Gente foi a campo e conseguiu, em primeira mão, os figurinos do cantor. No sábado, para o arrastão que comanda na Barra, Léo vai usar uma roupa que valoriza seu belo corpo, principalmente as pernas.

O líder do Parangolé está pegando pesado para manter os músculos bem torneados. E haja peso, né, Léo? Já o modelito de domingo, quando sairá no Campo Grande, será bem mais comportado, com as pernas cobertas (para tristeza das fãs). A fantasia entra na terça para o desfile à frente das Muquiranas.

Como a agremiação tem como tema Afrodite - a deusa do amor, Léo usará um modelito diferente, que, segundo ele, caracteriza o que pensa da deusa grega, mas na versão masculina (e o lado feminino, onde está?). A fantasia deixa à mostra pernas e peitoral. As fãs vão enlouquecer.

adblock ativo