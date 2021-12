Léo "Noel" faz a alegria da criançada de Plataforma

Vestido de Papai Noel, o cantor Léo Santana fez a alegria da criançada do bairro de Plataforma, no subúrbio ferroviário de Salvador. O local não foi escolhido à toa. Isso porque o vocalista do Parangolé nasceu e continua a frequentar o localidade, uma vez que familiares e amigos residem no bairro. Além de presentes, Léo também distribuiu autógrafos e tirou fotos com os fãs.

