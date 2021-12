Leo Kret nega que tenha se envolvido em briga em Salvador

Uma suposta confusão envolvendo a ex-vereadora de Salvador e dançarina, Leo Kret, está ganhando destaque no Youtube. Em um vídeo postado nesta segunda-feira, 10, ela aparece em meio a um tumulto com várias pessoas.

Segundo testemunhas, a confusão teria começado depois que a ex-vereadora teria sido agredida por uma pessoa conhecida como Sophia. Léo Kret, no entanto, nega que isso tenha acontecido e que ela esteve no meio do tumulto para impedir que algumas pessoas brigassem durante a festa que aconteceu no Engenho Velho da Federação.

"Não entendo porque as pessoas estão inventando esta situação, de que estaria brigando e, pior, que teria apanhando... Na verdade, eu nunca briguei com ninguém, quanto mais nesta festa. Estava lá para evitar uma briga generalizada", disse a dançaria, que afirmou desconhecer Sophia.

A ex-vereadora afirmou que a confusão envolvendo seu nome ocorreu na noite de domingo, 9, quando ela chegou ao local depois de sair do evento Pagodão Elétrico, que aconteceu na Avenida Paralela.

