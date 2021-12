Léo Kret lança grupo de funk após desilusão na política

A bailarina Léo Kret tenta alçar novos voos após não ser reeleita para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador. A baiana agora se apresenta com o nome artístico de Mc Leo Kret e está preparando um novo repertório. A novidade foi anunciada por ela no Twitter.



A ex-parlamentar acaba de lançar o grupo MC Leo Kret e as Novinhas. "Nunca ficarei longe dos palcos. O público ama me ver fazer show", escreveu ela, na rede social.

adblock ativo