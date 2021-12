Leo Jaime tem mala arrombada durante viagem a Salvador

O cantor Leo Jaime teve sua mala arrombada e diversos itens roubados durante viagem entre o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, nesta quinta-feira, 22. Dentre os objetos roubados, roupas, perfume e um in ear personalizado.

Acabo de descobrir que fui roubado! Minha mala, trancada com cadeado de segurança, foi aberta. Roubar fone de ouvido, roupas e perfume. — Leo Jaime (@LeoJaime) 22 maio 2014

A reaponsabilidade é da @AviancaBrasil por abrirem minha mala e roubarem roupas, perfume, in ear personalizado, abriram e revirar tudo! — Leo Jaime (@LeoJaime) 22 maio 2014

O artista também revelou que estranhou o fato de sua mala estar molhada, quando foi pegá-la na esteira: "Bem que eu estranhei, e comentei com amigos, que minha mala foi a última a chegar na esteira. E estava toda molhada. As outras, não".

Em entrevista ao site "Extra", Léo disse que só percebeu o ocorrido quando chegou ao hotel: "Só no quarto vi que estava tudo revirado, pegaram o que quiseram e o restante deixaram pra mim". Com o incidente, o cantor questionou o país, que vai receber milhares de turistas na Copa do Mundo: "É isso que temos para mostrar a quem vem para o Brasil?"

Esta já é a segunda vez que Leo Jaime tem sua mala roubada: "No último voo fui roubado. Hoje também. A coincidência é o aeroporto do Galeão. Mas quem tem que cuidar é quem pega nossas bagagens! Absurdo", escreveu na rede social.

O A TARDE não conseguiu entrar em contato com a assessoria da Avianca, mas o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)da companhia informou que o caso já está em acordo preliminar, e que é sigiloso, ficando apenas entre o afetado e a empresa.

