Dono do sucesso "Lelek lek lek", o MC Federado e os Lelekes vão marcar presença no evento Pagofunk, que é realizado na casa de shows The Best Beach, na Ribeira, em Salvador. A apresentação será neste sábado, 25, a partir das 21h.

Junto com o grupo carioca, haverá também show Black Style, comandado pelo vocalista Rick Ralley. A banda Patrulha do Samba, por sua vez, será outra atração que promete colocar todo mundo para dançar ao som das músicas "Treme Treme" e "Rala no Pezinho".

O "Lelek lek lek" ganhou a Bahia principalmente por conta dos torcedores do Vitória, que adotaram a canção como trilha sonora. Na conquista do título do Baianão deste domingo, 19, contra o Bahia, os rubro-negros fizeram questão de entoar a canção no Barradão para comemorar a conquista.

Da Redação Lelekes trazem funk carioca para show em Salvador

