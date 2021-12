Leandro Hassum sobre redução do estômago: 'Operação sucesso'

O ator Leandro Hassum postou uma foto neste domingo, 2, para dizer que está tudo bem após sua cirurgia bariátrica, feita no sábado, 1º, no hospital Copa D´Or, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

O humorista postou uma foto no Instagram e mandou notícias para os fãs. "Eu e minha enfermeira/esposa/amor da minha vida. Operação sucesso. #querominhacasa."

Pesando atualmente 145 kg, Hassum declarou em entrevista recente que já vinha sentindo necessidade de ficar mais leve, principalmente por conta da idade. O ator revelou ainda que foi influenciado pelo amigo e ator André Marques, que também fez a cirurgia e perdeu cerca de 50 quilos.

adblock ativo