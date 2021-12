Leandro Hassum faz tatuagem e comemora ter perdido 15kg

Leandro Hassum fez uma tatuagem, no sábado, 15, para comemorar nova fase, após submeter-se a uma cirúrgia bariátrica. Segundo o site EGO, o ator comentou no estúdio que já perdeu cerca de 15kg desde a operação. Ele tatuou a inicial do seu nome e uma coroa na "batata" da perna.

"Nosso cliente @leandrohassum alegrou o ambiente", publicou o estúdio em uma foto no Facebook. Antes do procedimento, o ator estava pesando 150kg.

