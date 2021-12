Léa T está curtindo férias na Bahia

Quem tem sido vista com frequência pelas ruas do Santo Antônio Além do Carmo é a top trans Léa T. A filha de Toninho Cerezzo está de férias na cidade com o amigo Ricardo Tisci, estilista da Givenchy. A modelo está hospedada no Centro Histórico e tem feito longas caminhadas por lá.

Na última segunda-feira, ela e o amigo passaram a tarde no Terreiro do Gantois, onde foram recebidos por Mãe Carmen. De lá, seguiram para a Praia da Paciência, no Rio Vermelho, onde jogaram flores e oferendas para Iemanjá e pediram proteção à orixá.

Esta não é a primeira vez da top na Bahia. No Carnaval, ela circulou pela cidade e prometeu voltar. Cumpriu rapidinho.

