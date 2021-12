Lea T diz que assédio aumentou após cirurgia

A modelo Lea T, estrela da edição de maio da revista "RG", disse que o assédio aumentou após procedimento de mudança de sexo, feita em março de 2012. "Você já imaginou o tipo de situação que eu enfrento? Amigo meu que antes não queria nada comigo porque eu era homem agora quer me pegar e vem me perguntar se isso faz dele um gay, eu posso?", revelou à revista, que chega às bancas no dia 26 de abril.

Ela ainda negou que tenha se arrependido da cirurgia. "Se eu tivesse me arrependido, não estaria aqui. Já teria dado um tiro na cabeça", garantiu Lea T.

