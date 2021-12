Lea Michele dedica prêmio a Cory Monteith

A atriz Lea Michele, em sua primeira aparição pública desde a morte do namorado e companheiro de elenco Cory Monteith, dedicou o prêmio Teen Choice Award recebido no domingo em Los Angeles ao ator, que morreu em consequência de uma overdose acidental de drogas e álcool no mês passado.

Com lágrimas nos olhos e a mão no peito, Michele, de 26 anos, agradeceu aos fãs pelo prêmio de melhor atriz em uma série de comédia de TV por seu papel como Rachel Berry no musical "Glee", e pelo apoio que recebeu após a morte de Monteith.

"Ele era muito especial para mim e também para o mundo, e nós tivemos muita sorte de testemunhar o seu talento incrível, seu sorriso bonito e seu lindo, lindo coração", disse ela ao público no Gibson Amphitheatre.

Monteith, de 31 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Vancouver no dia 13 de julho. O ator, que interpretava o atleta que virou cantor Finn Hudson na comédia musical da Fox, vinha lutando contra as drogas e esteve numa clínica de reabilitação em abril.

A morte dele obrigou a Fox a adiar o início da quinta temporada da série, que irá abordar a morte de Monteith, por uma semana, para 26 de setembro no Estados Unidos.

Outros membros do elenco de "Glee" receberam o prêmio de melhor seriado de comédia de TV no Teen Choice Award.

