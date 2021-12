Lea Michele, de "Glee", quebra silêncio após morte de Cory

A atriz Lea Michele, namorada e amiga de elenco do falecido ator de "Glee" Cory Monteith, agradeceu aos fãs nesta segunda-feira pelo apoio em seus primeiros comentários públicos desde a morte do ator no início deste mês.

"Obrigada a todos por me ajudarem neste momento com o seu imenso amor e apoio", disse Michele, de 26 anos, em mensagem postada no Twitter junto a uma foto dela com Monteith. "Cory estará para sempre em meu coração."

Monteith, de 31 anos, que lutou contra as drogas, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Vancouver, no Canadá, em 13 de julho, devido a uma overdose aparentemente acidental de heroína e álcool.

Ele interpretava Finn Hudson, um atleta que virava cantor no clube Glee, a comédia musical da Fox.

A quinta temporada do seriado de TV estreará em 26 de setembro, uma semana mais tarde do que o inicialmente planejado, para que os roteiristas possam rever episódios devido à morte de Monteith.

