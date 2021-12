Léa Garcia faz desabafo após agredir atriz

Depois de parar na delegacia após uma confusão com a também atriz piauiense Gigi Brandão, 42 anos, Léa Garcia, de 82 anos, fez um desabafo. "Me senti muito desrespeitada", disse a atriz, em entrevista ao portal UOL.

A briga começou depois que Léa, que é diretora artística do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio (Sated), teria avisado à Gigi que não havia mais vaga para ela participar do ciclo de leituras dramatizadas que aconteceria no local.

Gigi não teria aceitado ficar de fora da leitura e disse ter sido convidada pelo diretor Delcio Marinho. As duas começaram a discutir no hall do edifício onde funciona o sindicato, localizado no Centro do Rio de Janeiro e Léa teria dado um tapa no rosto de Gigi.

"Ela quis me desautorizar, provar que ia fazer uma bagunça. Enquanto uma mulher, atriz, professora, idosa, me senti muito desrespeitada. Ela levantou o dedo pra mim e, quando levantei a mão para abaixar, acabou batendo no rosto dela", justificou Léa.

Gigi acusa Léa de estar mentindo e diz que chegou a ser ameaçada pelo coordenador Carlos Conceição, caso ela chamasse a polícia.

"Ao me ver ligando pra polícia, me ameaçou e me intimidou dizendo que ia divulgar vídeos e colocar pessoas falando mal de minha pessoa pra 'queimar' minha reputação", relatou a atriz piauiense.

Gigi fez registro de ocorrência, exame de corpo delito e foi atendida no Hospital Souza Aguiar.

adblock ativo