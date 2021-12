Lázaro Ramos segura o riso em cenas com Luís Miranda

Os atores baianos Luís Miranda e Lázaro Ramos, intérpretes de Dorothy e Brian, mãe e filho na novela "Geração Brasil", divertem-se bastante nas gravações. Prova disso é que Lázaro tenta segurar o riso quando divide cena com o colega:

"Está sendo maravilhoso e desafiador conseguir fazer a cena sem dar risada, porque o Luís é um ator que me faz rir muito. Cada vez que ele entra em cena já fico me segurando porque só a figura em si do personagem já é engraçada", revelou em entrevista ao site oficial da trama.

