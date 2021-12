A cantora italiana Laura Pausini afirmou na quinta-feira (8), no México, que está indignada com a repercussão do vídeo, onde supostamente aparece sem calcinha durante um show.

"É uma coisa ridícula. Não é possível que se fale de um roupão que acabou abrindo, quando tenho uma carreira na qual ganhei quatro prêmios Grammy Latino, um Grammy, 20 prêmios na Europa e fiz muitos shows pelo mundo", disse a artista, em entrevista coletiva.



Assista ao vídeo:

EFE Laura Pausini reclama de vídeo em que estaria sem calcinha

Laura respondeu com indignação ao ser perguntada se estava nua por baixo de um roupão em uma apresentação recente no Peru, depois da polêmica causada pela divulgação do vídeo.

"Não estava nua e quis esclarecer tudo isso porque ver programas de notícias que começam falando sobre isso, tanto na Itália quanto aqui, é uma falta de respeito com o público, não somente comigo", disse a cantora, que já emitiu um comunicado sobre o ocorrido após a polêmica.

Laura Pausini está no México para participar da quarta edição do programa "La Voz" -- a versão mexicana do reality mundialmente famoso, "The Voice" --, no qual terá a companhia do porto-riquenho Ricky Martin e de outros artistas mexicanos para encontrar a melhor voz do país.

