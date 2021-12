Latino tem alta e continua tratamento em casa

Latino recebeu alta médica e já está em casa, onde segue em tratamento. O cantor foi internado, na noite de domingo, 31, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de uma sinusite crônica.

Segundo a assessoria do cantor, Latino segue medicado e que sua agenda de shows continua sem alterações.

Ainda segundo a nota enviada pela assessoria, a crise de sinusite do Latino se agravou "por conta das mudanças climáticas sofridas pelo cantor nos últimos dias em decorrência dos shows que o mesmo realizou em diferentes regiões do país".

O cantor chegou a usar as redes sociais para falar da internação. "Meu finalzinho de Domingo esta sendo assim, no hospital tentando me curar de uma sinusite crônica e uma febre de 38º. Ng mereceeee ! Afffff. Seguindo", escreveu Latino, na legenda da foto em que aparece deitado em uma cama de hospital.

adblock ativo