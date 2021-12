Latino nega reconciliação com Rayanne Morais

Latino confirmou que Rayanne Morais este em seu apartamento, em São Paulo, na noite do último domingo, 20, mas ele logo fez questão de afastar rumores de uma possível reconciliação. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o cantor afirmou que não estava em casa.

"Eu não estava em casa. Parece que veio para ver o macaco", se limitou a dizer.

A modelo fez uma participação um programa de TV e depois foi até o apartamento que os dois moravam.

