Latino: Lista tem presentes de R$ 15 a R$ 15 mil

A lista de presentes do casamento de Latino e Rayanne Morais tem opções para todos os bolsos. Segundo o colunista Léo Dias, do Jornal O Dia, que teve acesso à relação, os valores variam de R$ 15 a R$ 15 mil.

Entre os itens escolhidos estão desde enchimentos de almofadas por R$ 15, aparelho de jantar de R$ 6.460 e uma smart TV de 65'' de R$ 15.997,40. As lojas escolhidas pelos noivos foram Fast Shop, M.Martam e Roberto Simões.

A festa de casamento de Latino e Rayanne será na nesta quarta-feira, 12, às 20h, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Para receber os 500 convidados, o casal gastou de R$ 1,2 milhão com a festa.

