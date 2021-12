Latino divulga clipe com erro de português

O cantor Latino lançou na noite desta terça-feira, 20, uma prévia do clipe da sua nova música "James Bond Cama". Durante a apresentação, o que chamou a atenção não foi a letra da canção, e sim um erro de grafia que aparece em algumas cenas do vídeo. O letreiro do bar traz a inscrição "Osso Sinitro" (sic), ao invés da palavra sinistro.

De acordo com o cantor, ele se inspirou em seu cachorro James, que era "pegador e dorminhoco". Na canção, ele tenta fazer uma relação entre James e um homem.

