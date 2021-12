Latino consegue guarda provisória da filha de 16 anos

Latino conseguiu a guarda provisória da filha Amanda Rocha, de 16 anos. A decisão ocorreu na tarde da última terça-feira, 17, no Fórum de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, e a adolescente vai morar com o cantor a partir de agosto, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

Em 2007, o cantor entrou com o pedido por não concordar com a educação que jovem recebia da mãe. No caso, Amanda chegou a ser ouvida e revelou que tinha curiosidade de saber como é morar com o pai.

Amanda vai morar com pai por seis meses, na casa em que o cantor reside atualmente, em São Paulo, de segunda a sexta-feira, e poderá visitar a mãe, Jucinéia Silva, nos finais de semana, em Taboão da Serra. Com isso, ela vai ser matriculada em uma escola da capital paulista.

Ainda segundo o colunista, Jucinéia não gostou da sentença e se desesperou e chorou muito.

Como Amanda vai morar com Latino, o cantor não mais será obrigado a pagar a pensão alimentícia de R$ 10 mil mensais para custear as despesas da menina.

