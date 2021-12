Latinete deixa os gringos doidos em Nova York

A latinete Joyce Pinheiro, que participou, junto com o cantor Latino, do Brazilian Day, em Nova York, fez a alegria dos americanos. Desfilando pelas ruas da Big Apple com um shortinho, ela recebia elogios e se viu obrigada a comprar uma calça para evitar mais assédio. "Os homens não me deixavam em paz. Ouvi muito: 'que bumbum grande, perfeito, empinadinho", conta em entrevista ao jornal Diário de S. Paulo. Os comentários sobre o belo corpo da morena, segundo a dançarina, não eram só masculinos. "As mulheres também ficaram espantadas. Nunca tinha sido tão assediada na minha vida", relata.

Joyce não mostrou o shortinho que usou, mas nas fotos ao lado podemos conferir mais do que os gringos viram.

adblock ativo