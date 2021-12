Larissa Riquelme perde contrato por quilinhos a mais

Os dias da paraguaia Larissa Riquelme não estão dos melhores. Eleita musa da Copa em 2010, a modelo, que até foi capa de revista masculina no Brasil, acaba de perder um contrato de trabalho por conta de seus quilinhos a mais.

A moça, segundo o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, perdeu um contrato publicitário de dois mil dólares com o concurso Miss Bumbum por estar acima do peso. Larissa teria que posar de biquíni para algumas fotos que iriam divulgar as inscrições do concurso, que tem início em agosto. O problema é que os patrocinadores desistiram da modelo assim que a viram na TV.



Em entrevista ao portal EGO, Larissa admitiu que as fotos feitas durante evento da Copa não lhe ajudaram. Ela justificou dizendo que está inchada por conta de um processo de recuperação de uma cirurgia.



"Tenho um problema de saúde, hipotireoidismo, e tenho altos e baixos. Mas agora estou no meu peso. Tenho 60kg e 1,75m de altura. O problema é que estou inchada porque fiz uma lipoaspiração há dois meses e, como estou viajando muito a trabalho, não pude ficar em repouso e não tive tempo para fazer a recuperação do jeito que se deve", contou.





