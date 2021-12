Larissa Manoela tem alta após queda de cavalo

Larissa Manoela já está em casa. Ela caiu do cavalo na gravação da novela "Cúmplices de um resgate", na quinta-feira, 25, em Atibaia, São Paulo, e teve alta do hospital na tarde deste sábado, 27.

A jovem atriz levou cinco pontos por causa de um corte na cabeça, teve estiramento no pescoço e alguns arranhões. Larissa ainda vai precisar de 15 dias de repouso antes de ser avaliada novamente e liberada para continuar as gravações da novela do SBT.

