Larissa Luz divulga capa do seu primeiro disco

Intitulado "MunDança", primeiro disco autoral da cantora Larissa Luz teve sua capa divulgada nesta segunda-feira, 5.

Na quinta-feira, 08, a cantora apresenta o show de lançamento do disco. A apresentação acontece no Teatro Vila Velha, pelo projeto Vila da Música, às 20 horas, com ingressos a R$30 (inteira).

