Lady Gaga supera 30 milhões de seguidores no Twitter

A estrela pop americana Lady Gaga se tornou nesta quinta-feira (4) a primeira pessoa a superar os 30 milhões de seguidores no Twitter, revela o site starcount.com.

Na tarde desta quinta-feira, a cantora somava 30.033.613 seguidores, a um ritmo de 30 mil novos adeptos no Twitter por dia.

"Abrindo o caminho para outras estrelas nas redes sociais, Lady Gaga interage frequentemente com seus fãs e, inclusive, criou sua própria rede - The Little Monsters - que tem milhares de usuários regulares", destaca o starcount.com.

A estrela do pop, de 26 anos, cujo verdadeiro nome é Stefani Joanne Angelina Germanotta, foi a primeira e superar os 10 milhões de seguidores no Twitter, e também os 20 milhões, lembra o site.

Atrás de Lady Gaga aparece o cantor canadense Justin Bieber, com 28,5 milhões de seguidores, e a cantora americana Katy Perry, com 27,2 milhões de "followers" no Twitter.

A cantora Rihanna, que lidera no YouTube e no Facebook, soma "apenas" 26 milhões de seguidores no Twitter.

