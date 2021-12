Lady Gaga revela que sofre de estresse pós-traumático por causa de estupro

Na última segunda-feira, 5, em entrevista ao Today Show, Lady Gaga revelou o que considera seu maior segredo: um transtorno mental causado pelo estupro que sofreu aos 19 anos.

O programa mostrou um vídeo da cantora em um abrigo em Nova York para jovens LGBT, o Ali Forney Center. Lá, ela trocou experiências com os residentes, doou roupas e outros itens essenciais, fez um show e revelou que sofre de transtorno de estresse pós-traumático.

"Eu disse às crianças que sofro de uma doença mental - eu sofro de estresse pós-traumático. Eu nunca disse isso antes a ninguém, então, aqui estamos. Mas, a gentileza que os médicos me mostraram, assim como minha família e meus amigos, realmente salvou minha vida", disse a cantora. Em 2014, Gaga revelou que foi estuprada aos 19 anos, o que desencadeou o transtorno.

Na entrevista, a cantora também afirmou que espera que dividir seu trauma ajude a empoderar jovens para que eles se abram sobre seus problemas. Um dos residentes do abrigo disse a Gaga que ouviu muitas vezes o álbum Born This Way quando sua família o rejeitou por ser gay.

Depois de conversar com os jovens do abrigo individualmente, a cantora liderou um círculo de meditação. "Meditação me ajuda a me acalmar. Eu não tenho os mesmos problemas que vocês, mas eu tenho um transtorno mental e luto com ele todos os dias", disse aos residentes.

