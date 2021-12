Lady Gaga lamenta mortes em boate no Brasil

A cantora Lady Gaga, 26, usou o seu perfil no twitter para lamentar a morte de 234 jovens que morreram na madrugada do último domingo, 27, em uma boate que fica na cidade de Santa maria, no Rio Grande do Sul.

"Meu coração está com vocês, Brasil. Envio minhas preces às famílias e amigos que perderam entes amados no incêndio no Brasil. Estou pensando em vocês hoje durante essa tragédia", escreveu a cantora.

Além da mensagem de apoio, a cantora publicou uma foto com as mãos unidas, como em uma oração. A mensagem foi compartilhada no twitter e no facebook de Gaga, que é uma das mais influentes nas redes e teve mais de 9 mil compartilhamentos de usuários de todas as partes do mundo.

