Lady Gaga faz piada com Madonna no Saturday Night Live

Na sua apresentação do Saturday Night Live, neste sábado, 16, Lady Gaga não poupou brincadeiras e fez até uma piada com Madonna.

Além de se fantasiar como uma trabalhadora da Apple e também como uma idosa e morrer, Lady Gaga foi anunciada em um dos quadros que divulgava os piores covers de todos os tempos, como cover de Madonna em Express Yourself. O curioso é que Lady entrou no palco cantando sua própria música Born This Way.

Para quem não sabe, em 2012, houve uma polêmica enorme entre as cantoras sobre os trechos de Born This Way que foram comparados à música de Madonna.

Veja Lady Gaga no Saturday Night Live

