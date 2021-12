Lady Gaga confessa: "Tenho lutado contra a bulimia"

Corajosa, a cantora Lady Gaga confessou que sofre com problemas de distúrbio alimentar nesta terça-feira (25). "Eu tenho lutado contra a bulimia e a anorexia desde os meus 15 anos", afirmou ela ao legendar uma série de fotos publicadas nas redes sociais.

A artista, que engordou 11 quilos nos últimos meses, está tendo acompanhamento de nutricionista para voltar a velha forma. Apesar disso, ela fez questão de aconselhar os fãs, principalmente as meninas, para que não se importem com a ditadura do manequim 36 (tido como o ideal pela industria da beleza).

"Para todas as garotas que pensam que são feias porque não usam um manequim 36: vocês que são as bonitas. É a sociedade que é feia", escreveu.

