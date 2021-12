Lady Gaga anuncia noivado com o ator Taylor Kinney

A cantora Lady Gaga anunciou seu noivado com o ator e modelo Taylor Kinney, de 33 anos, a quem conheceu durante as gravações de um clipe.



Na segunda-feira (17), estrela de 28 anos postou no Instagram uma foto de sua aliança de noivado.

"Ele me deu seu coração no dia de São Valentin e eu disse Sim!", contou a estrela em sua conta, onde possui 5,5 milhões de seguidores.



SO SWEET!💍👰💗!! Uma foto publicada por @ladygaga em Fev 18, 2015 às 4:23 PST

