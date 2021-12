Lady Gaga adia shows devido a inflamação nas juntas

A popstar norte-americana Lady Gaga disse na última terça-feira, 12, que está sofrendo de uma grave inflamação nas juntas que a deixa temporariamente incapaz de caminhar, e que por isso terá de adiar alguns shows na América do Norte.

"Estou completamente devastada e com o coração partido. Tenho escondido essa lesão e a dor da minha equipe há um mês, rezando para que sarasse, mas depois da apresentação de ontem à noite eu não conseguia caminhar", disse ela em nota.

A doença se chama sinovite, inflamação que às vezes acompanha alguma torção ou outro tipo de lesão. Além da nota, ela escreveu vários posts no Twitter para seus 34 milhões de seguidores. "Tomara que eu melhore assim que possível e esteja 500 por cento novamente, que é o que vocês merecem", disse ela.

A cantora de "The Edge of Glory", de 26 anos, adiou os shows que faria em Chicago na quarta e quinta-feira, em Detroit no sábado, e em Hamilton (Canadá) no domingo. Esses shows seriam parte da turnê "Born This Way Ball", iniciada há dois anos.

