Ladrões roubam mais de R$ 200 mil da casa de Naldo

Naldo teve um grande prejuízo após ladrões invadirem a casa do artista, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no último sábado, 9. A perda, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, foi avaliada pelo cantor em R$ 200 mil.

Além das câmeras de segurança da casa, os bandidos levaram todas as joias de Naldo (cerca de oito cordões de ouro) e de sua mulher, Ellen Cardoso, também conhecida como Mulher Moranguinho.

Os ladrões também roubaram quatro caixas que guardava relógios - alguns da marca Rolex. Na coleção, havia um dos modelos que custava 50 mil dólares (R$ 100 mil).

Sobre o assalto, Naldo falou que está na esperança de reaver os pertences. "Agora está nas mãos da polícia. Vamos aguardar. Estou firme e na esperança de conseguirmos recuperar algo", disse ele, em entrevista à coluna.

