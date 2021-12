Kristen Stewart e Robert Pattinson reataram o romance

Parece que o amor foi maior do que a traição. Tanto que a revista "US Weekly" divulgou, nesta quarta-feira (26), que o casal Kristen Stewart, 22 anos, e Robert Pattinson, 26 anos, estão morando juntos novamente. Para quem não lembra, o par romântico de Pattinson na Saga Crepúsculo andou dando uns pulinhos de cerca com o diretor Rupert Sanders, que é casado.

