Kleber Toleto foge de namoro com Daniele Suzuki

O romance entre Kleber Toleto e Daniele Suzuki deu uma esfriada. Apesar do ator se declarar solteiro, ele e Dani andaram ficando por algumas semanas. Mas, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal "Extra", é possível que isso não ocorra mais.

Comenta-se que a atriz esperava um pedido de namoro do Kleber, que acabou deixando claro que não quer assumir nenhum compromisso sério por tempo. Dani, por sua vez, já deu declarações em entrevistas que fica solteira não é um problema pra ela.

O ator está solteiro desde o fim do namoro com Marina Ruy Barbosa (que está namorando o empresário Caio Nabuco), em agosto do ano passado. Eles ficaram juntos por três ano e o ator cogitava ficar noivo da atriz.

Apesar de não fazer a linha "pegador", Kleber está curtindo a solteirice. Ele se uniu ao recém-solteiro Joaquim Lopes (ex de Paolla Oliveira) e está aproveitando a fama de galã. Recentemente, a dupla realizou uma festinha bem animadas, com direito a presença de moças desinibidas e reclamações dos vizinhos de Kleber.

