Klebber Toledo sai do "luto" e pega várias em Trancoso

A fila para Klebber Toledo já andou. Depois de passar um tempo de "luto" pelo fim do namoro com a atriz Mariana Ruy Barbosa, o ator finalmente voltou a ativa e arrasou os corações na praia de Trancoso na Bahia.

O loiro mostrou que o período de tristeza passou. Ele teria sido visto terminando toda a noite, sempre em companhia de uma moça diferente.

Em entevista ao jornal Extra, uma fã disse que o gato estava facinho, facinho. "Ficava facinho facinho, trocava telefone com várias. Sempre acabava as noites com alguma conquista", publicou o jornal.

O ator mostrou muita simpatia durante os dias em Trancoso. Foi educado e tratou bem os moradores e turistas do local durante todo o dia. Já à noite, Toledo caiu na azaração e fez a alegria das meninas.

