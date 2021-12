Kim Kardashian revela que está grávida do segundo filho

A socialite Kim Kardashian está grávida do seu segundo filho, fruto do seu casamento com o rapper Kanye West.

A notícia foi divulgada no teaser de abertura da segunda metade da temporada de seu reality show "Keeping Up With the Kardashians", exibido no E!, neste domingo, 31.

O vídeo mostra Kim emocionada recebendo a notícia da maternidade durante uma consulta médica. "Acabei de receber o resultado de um exame de sangue e estou grávida", diz a socialite para as câmeras.

Segundo o site do canal, o episódio sobre a gravidez de Kim será exibido no dia 23 de junho no Brasil.

Kim e Kanye já são pais de North West, que completa dois anos no dia 15 de junho.

adblock ativo