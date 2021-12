Kim Kardashian publica fotos do casamento na Internet

Kim Kardashian utilizou seu perfil no Instagram para publicar as primeiras fotos do seu casamento com o rapper Kanye West. Os dois se casaram no sábado, 24, em uma luxuosa cerimônia para 200 convidados na cidade de Florença, na Itália.

Nas imagens, com a legenda "Mr. & Mrs. Kanye West" - "Sr. e Sra. Kanye West" - Kim aparece com um vestido longo tradicional, e o rapper usava um smoking sem exageros.

O casal já é pai de uma menina, North West, de 11 meses.

