Kim Kardashian publica fotos apenas de lingerie

Kim Kardashian publicou na noite do último domingo, 3, fotos sensuais, apenas de lingerie, em seu Twitter.

A socialite está lançando um livro fotográfico com 352 páginas de selfies feitas ao decorrer dos anos e postou as fotos usando apenas calcinha e sutiã na rede social como forma de divulgação. Na legenda da foto, ela afirmou que seu livro terá muitas fotos sensuais e quem já adquiriu uma das 500 cópias autografadas, que ela disponibilizou para venda, confirma.

Segundo o site de notícias "New York Daily News", o "Selfish", nome do livro de Kim, tem 115 selfies de decotes , 23 fotos de bumbum, dez fotos de nudez e apenas uma de sua barriga durante a gravidez, em 2013.

Don't think I didn't put lots of sexy pics in my new book #SELFISH pic.twitter.com/e4lyHTyorV